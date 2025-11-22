Gli 80 migliori talenti al mondo per Sportweek: Yildiz 10°, Pio Esposito dopo Camarda
La rivista di Sportweek ha stilato, nel numero oggi in edicola, la classifica degli 80 migliori giovani talenti in circolazione. Primo fra tutti Lamine Yamal, asso del Barcellona, che precede il compagno di squadra Cubarsì e il rivale al Real Madrid Arda Guler.
Primo protagonista della Serie A lo juventino Kenan Yildiz. Primo italiano Honest Ahanor dell'Atalanta, arrivato 28°, mentre Francesco Camarda precede di una posizione l'interista Francesco Pio Esposito (40° e 41°).
1 Lamine Yamal Spagna - 2007 - Attaccante - Barcellona
2 Pau Cubarsì Spagna - 2007 - Difensore - Barcellona
3 Arda Guler Turchia - 2005 - Trequartista - Real Madrid
4 Estevao Willian Brasile - 2007 - Attaccante - Chelsea
5 Desiré Doué Francia - 2005 - Trequartista - PSG
6 Franco Mastantuono Argentina - 2007 - Trequartista - Real Madrid
7 Dean Huijsen Olanda - 2005 - Difensore - Real Madrid
8 Warren Zaire-Emery Francia - 2006 - Centrocampista - PSG
9 Ethan Nwaneri Inghilterra - 2007 - Trequartista - Arsenal
10 Kenan Yildiz Turchia - 2005 - Trequartista - Juventus
11 Endrick Brasile - Attaccante - 2006 - Real Madrid
12 Can Uzun Turchia - 2005 - Trequartista - Eintracht
13 VVictor Froholdt Portogallo - 2006 - Centrocampista - Porto
14 Geovany Quenda Guinea - 2007 - Attaccante - Porto
15 Eliesse Ben Seghir Marocco - 2005 - Trequartista - Bayer Leverkusen
16 Max Dowman Inghilterra - 2009 - Attaccante - Arsenal
17 Luka Vuskovic Croazia - 2007 - Difensore - Amburgo
18 Ayyoub Bouaddi Francia - 2007 - Centrocampista - Lille
19 Gilberto Mora Messico - 2008 - Trequartista - Club Tijuana
20 Lucas Bergvall Svezia - 2006 - Centrocampista - Tottenham
21 Claudio Echeverri Argentina - 2006 - Attaccante - Bayer Leverkusen
22 Kobbie Mainoo Inghilterra - 2005 - Centrocampista - Man. United
23 Mathys Tel Francia - 2005 - Attaccante - Tottenham
24 Leny Yoro Francia - 2005 - Difensore - Man.United
25 Assane Diao Senegal - 2005 - Attaccante - Como
26 Ibrahim Mbaye Francia - 2008 - Attaccante - Psg
27 Andrija Maksimovic Serbia - 2007 - Centrocampista - Lipsia
28 Mamadou Sarr Francia - 2005 - Difensore - Strasburgo
29 Honest Ahanor Italia - 2008 - Difensore - Atalanta
30 Rio Ngumoha Inghilterra - 2008 - Centrocampista - Liverpool
31 George Ilenikhena Francia - 2006 - Attaccante - Monaco
32 Rayan Brasilei - 2006 - Attaccante - Vasco da Gama
33 Jorrel Hato Olanda - 2006 - Difensore - Chelsea
34 Jeremy Jacquet Francia - 2005 - Difensore - Rennes
35 Joane Gadou Francia - 2007 - Difensore - Salisburgo
36 Mikey Moore Inghilterra - 2007 - Attaccante - Rangers
37 Julien Duranville Belgio - 2006 - Attaccante - Borussia D.
38 Malick Fofana Belgio - 2005 - Attaccante -Lione
39 Antonio Nusa Norvegia - 2005 - Attaccante - Lipsia
40 Francesco Camarda Italia - 2008 - Attaccante - Lecce
41 Pio Esposito Italia - 2005 - Attaccante - Inter
42 Senny Mayulu Francia - 2006 - Centrocampista - Psg
43 Adam Aznou Marocco - 2006 - Difensore - Everton
44 Lewis Miley Inghilterra - 2006 - Centrocampista - Newcastle
45 Adam Daghim Danimarca - 2005 - Attaccante - Wolfsburg
46 Tyler Dibling Inghilterra - 2006 - Attaccante - Everton
47 Arthur Vermeeren Belgio - 2005 - Centrocampista - Marsiglia
48 Giovanni Leoni Italia - 2006 - Difensore - Liverpool
49 Rodrigo Mora Portogallo - 2007 - Centrocampista - Porto
50 Myles Lewis-Skelly Inghilterra - 2006 - Difensore - Arsenal
51 Jobe Bellingham Inghilterra - 2005 - Centrocampista - BorussiaD.
52 Kostantinos Karetsas Grecia - 2007 - Centrocampista - Genk
53 Chris Rigg Inghilterra - 2007 - Centrocampista - Sunderland
54 Martim Fernandes Portogallo - 2006 - Difensore - Porto
55 Chido Obi-Martin Danimarca - 2007 - Attaccante - Man.United
56 Eli Junior Kroupi Francia - 2006 - Attaccante - Bournemouth
57 Conrad Harder Danimarca - 2005 - Attaccante - Lipsia
58 JJ Gabriel Inghilterra - 2010 - Attaccante - Man. United
59 Bazoumana Touré Costa d'Avorio - 2006 - Attaccante - Hoffenheim
60 Guillaume Restes Francia - 2005 - Portiere - Tolosa
61 Joan Manzambi Svizzera - 2005 - Centrocampista - Friburgo
62 Kendry Paez Ecuador - 2007 - Centrocampista - Strasburgo
63 Charalampos Kostoulas Grecia - 2007 - Attaccante - Brighton
64 Stefanos Tzimas Grecia - 2006 - Attaccante - Brighton
65 Marc Bernal Spagna - 2007 - Centrocampista - Barcellona
66 Aleksej Batrakov Russsia - 2005 - Centrocampista - Lokomotiv M.
67 Mustafa Hekimoglu Turchia - 2007 - Attaccante - Besiktas
68 Lennart Karl Germania - 2008 - Centrocampista - Bayern
69 Shaqueel Van Persie Olanda - 2006 - Attaccante - Feyenoord
70 Jan Ziolkowski Polonia - 2005 - Difensore - Roma
71 Andrei Borza Romania - 2005 - Difensore - Rapid Buc.
72 William Gomes Brasile - 2006 - Attaccante - Porto
73 Paul Wanner Austria - 2005 - Centrocampista - PSV
74 Sverre Nypan Norvegia - 2006 - Centrocampista - Middlesbrough
75 Dario Essugo Portogallo - 2005 - Centrocampista - Chelsea
76 Marc Guiu Spa - 2006 - Attaccante - Chelsea
77 Othame Maamma Mar - 2005 - Attaccante - Watford
78 TylerTati Francia - 2008 - Difensore - Nantes
79 VasilijeAdzic Montenegro - 2006 - Centrocampista - Juventus
80 Archie Gray Inghilterra - 2006 - Centrocampista - Tottenham