Mantova, l'ex Brignani: "Non mi aspettavo l'addio di Botturi ma bene la conferma di Possanzini"

L'ex difensore del Mantova e attualmente al Castellon, club spagnolo che milita in Seconda Divisione, Fabrizio Brignani ha parlato ai microfoni di PianetaSerieB.it. Queste le sue parole: "Seguo molto il Mantova perché per me è stato veramente qualcosa di speciale e sono rimasto legatissimo ad ambiente e calciatori. Due settimane fa ho avuto due giorni liberi e in uno dei due giorni sono andato a trovare la squadra e i ragazzi. Mantova l’ho sempre vista come una mosca bianca: anche l’anno scorso la fiducia in Possanzini è stata massimo e giusta. Non mi sento di dire che l’ambiente sia lo stesso però con diversi scombussolamenti".

Sull'esonero del ds Botturi: "Non me lo sarei mai aspettato. Un conto è se mandi via Direttore ed allenatore ma col solo Botturi via passa come colpevole ma secondo me è l’artefice di tutto e le due vittorie poi fatte lo dimostrano. La base e la solidità della squadra è frutto di Botturi e l’esonero mi ha scombussolato. Trovo sensata la conferma di Possanzini perché ho parlato coi ragazzi, e non avevo dubbi, lui non è cambiato assolutamente, è la marcia in più del Mantova. Per me è il miglior allenatore avuto in carriera”.

Sul ricordo più bello che ha del Mantova: "Difficile scegliere; sicuramente quando il Padova ha pareggiato ed eravamo in hotel per la promozione. Ma anche quando ho assaggiato il sogno della Serie B, la vittoria con la Cremonese in casa, la salvezza. Sono uno che apprezza le piccole cose e i momenti e a Mantova mi sono goduto ogni giorno dei due anni".