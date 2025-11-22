Avellino-Empoli, le formazioni ufficiali: irpini come da previsione. In avanti con Biasci-Tutino

Al via ieri sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, che stavolta si concluderà nella serata di lunedì, a differenza di quanto accade normalmente con la chiusura domenicale: ad aprire le danze, la sfida del 'Ceravolo' che ha visto uno scoppiettante pareggio tra Catanzaro e Pescara.

Il sabato cadetto, invece, prenderà il via alle ore 15:00, con i primi tre match di giornata, tra i quali figura anche un decisamente molto atteso Avellino-Empoli, scontro tra neopromossa e neo retrocessa.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Besaggio, Palmiero, Kumi, Russo; Biasci, Tutino. All.: Biancolino

EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Elia, Yepes, Degli Innocenti, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti. All.: Dionisi.

Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Già giocata

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

Sabato 22 novembre

Ore 15:00 - Avellino-Empoli

Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana

Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo

Ore 17:15 - Padova-Venezia

Ore 19:30 - Bari-Frosinone

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Cesena 23

Frosinone 22

Venezia 19

Palermo 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Catanzaro 16**

Reggiana 16

Carrarese 15

Empoli 14

Padova 14

Virtus Entella 14

Bari 13*

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9**

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più