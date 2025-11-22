Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"

Dopo la sconfitta contro la Pro Patria, il direttore sportivo della Pergolettese Gabriele Bolis ha commentato: "C'erano due squadre in difficoltà, abbiamo fatto un buon primo tempo prendendo un gol che devo rivedere. Abbiamo fatto un buon finale di primo tempo con un discreto gioco ma non basta, dopo i risultati ci penalizzano e ci fanno dire che siamo in un periodo negativo che è il più brutto degli ultimo anni.

Nel secondo tempo abbiamo pareggiato la partita, poi un eurogol ha portato in vantaggio la Pro Patria e la partita è andata un po' a finire. Non voglio parlare di cose tecniche e tattiche, è stata una partita combattuta dove loro hanno prevalso e hanno meritato di vincere. C'è stato l'impegno, forse non è bastato. Serve anche un'attitudine diversa. Qualcosa dobbiamo fare, ci stiamo impegnando per risolvere il problema. Nel calcio esistono gli avversari, faremo di tutto per cercare di invertire la rotta".