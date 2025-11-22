Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Malinovskyi, Pisacane con Esposito-Borrelli

Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Malinovskyi, Pisacane con Esposito-BorrelliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 14:07Serie A
Niccolò Righi

La sfida tra Cagliari e Genoa in programma alla Domus Arena a partire dalle ore 15:00 aprirà la dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa, dopo l'ultimo pareggio raccolto con il Como, vanno a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 19 settembre. Dall'altra parte De Rossi e i suoi cercheranno di continuare il momento di forma e di mettere a segno il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sul campo del Sassuolo e il pareggio interno contro la Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Felici; Esposito, Borrelli.
A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Obert, Luvumbo.
Allenatore: Fabio Pisacane.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: Daniele De Rossi.

Articoli correlati
Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: torna Deiola, Colombo confermato in attacco... Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: torna Deiola, Colombo confermato in attacco
De Rossi pronto all'esordio, La Repubblica Genova: "La prima in panchina nell'arena... De Rossi pronto all'esordio, La Repubblica Genova: "La prima in panchina nell'arena di Cagliari"
Capitali stranieri nel Cagliari: la strategia dei nuovi soci tra sviluppo e stadio... Capitali stranieri nel Cagliari: la strategia dei nuovi soci tra sviluppo e stadio
Altre notizie Serie A
Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna" Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"
Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma Live TMWVerona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma
Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"... Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"
Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per... Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per Turati
Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di... Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di gennaio
Inter, Chivu: "Il Milan ha giocatori letali. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà"... Live TMWInter, Chivu: "Il Milan ha giocatori letali. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà"
Como, Van der Brempt stamani parzialmente in gruppo. In tre ancora a parte TMWComo, Van der Brempt stamani parzialmente in gruppo. In tre ancora a parte
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Neres-Lang, Palladino con Lookman
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.2 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.3 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
Immagine top news n.4 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.5 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.6 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.7 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per Turati
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine news Serie A n.6 Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Reggiana, le formazioni ufficiali: Novakovich risponde al tandem Abiuso-Finotto
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Empoli, le formazioni ufficiali: irpini come da previsione. In avanti con Biasci-Tutino
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Palermo, le formazioni ufficiali: da un lato Debenedetti, dall'altro Pohjanpalo
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"
Immagine news Serie B n.5 Il campionato di Serie B torna sulla Rai: da stasera al via 'Serie B al 90'' su Rai Sport
Immagine news Serie B n.6 Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Immagine news Serie C n.3 Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.6 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…