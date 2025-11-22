Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali: torna Malinovskyi, Pisacane con Esposito-Borrelli
La sfida tra Cagliari e Genoa in programma alla Domus Arena a partire dalle ore 15:00 aprirà la dodicesima giornata di Serie A. I padroni di casa, dopo l'ultimo pareggio raccolto con il Como, vanno a caccia di una vittoria che manca dallo scorso 19 settembre. Dall'altra parte De Rossi e i suoi cercheranno di continuare il momento di forma e di mettere a segno il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria sul campo del Sassuolo e il pareggio interno contro la Fiorentina. Queste le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Deiola, Prati, Folorunsho, Felici; Esposito, Borrelli.
A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Obert, Luvumbo.
Allenatore: Fabio Pisacane.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: Daniele De Rossi.