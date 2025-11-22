Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Inter, Chivu: "Il Milan ha giocatori letali. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà"

Inter, Chivu: "Il Milan ha giocatori letali. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà" TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:28Serie A
Bruno Cadelli

Domani sera alle 20.45 l’Inter ospita il Milan per il derby della Madonnina. Al training center di Appiano Gentile l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu presenta il match contro i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri

La conferenza stampa comincerà alle 14.00

Qual è l'aspetto sui cui vuole vedere maggiormente concentrata l'Inter?
"La partita è affascinante per quello che rappresenta, bisogna prepararla come sempre. Sappiamo cosa rappresenta per i tifosi, ci tengono ad avere un lunedì sereno per non subire lo sfottò dell'amico e per questo è bella. Sappiamo quello che vogliamo fare. Il mondo di guarda".

Pensa che l'Inter possa dare una spallata al campionato? Ha questa sensazione?
"La classifica è corta. Dobbiamo prendere tre punti ma il derby è una partita a sè e non ha favorite. Bisogna entrare in campo con la giusta determinazione non solo in queste partite considerate a cinque stelle. Il campionato dura 38 giornate".

Che emozioni ha? Per il fantacalcio, giocano Lautaro e Thuram?
"Per me è una partita che ho vissuto da giocatore, so quello che rappresenta e come si vive una settimana del genere. So anche come si vive una serata prima del derby. L'attesa a volte diventa anche un po' troppo eccessiva. Cercano di fare il massimo per il risultato, spero che sarà una partita bella perchè è un'immagine importante per il calcio italiano. Serve la giusta correttezza. Io non faccio il fantacalcio".

Cosa dice ad Allegri quando dice che l'Inter è favorita?
"Io trasmetto motivazioni e so che il gruppo offrirà qualcosa in più. Motivazione che ci deve essere sempre anche quando si affronta una squadra meno blasonata, non solo nel derby. Non esistono favorite nei derby. Bisogna entrare in campo determinati e capire i momenti, portando gli episodi dalla propria parte, vincendo qualche duello e contrasto in più".

Una partita del genere richiede una mossa tattica particolare?
"Conosciamo la qualità dei giocatori del Milan, sono letali e ti possono mettere in difficoltà ma non per questo noi dobbiamo cambiare. Spesso incidono gli episodi e il piano gara può cambiare. Bisogna prepararsi ad affrontare più cose. La cosa fondamentale sono principi e sistemi".

Allegri i big match li ha vinti con lo stesso piano, come farete?
"Preparare una partita e avere un piano gioco è semplice. Sappiamo tutti che Max è un vincente, credo che sia l'allenatore con più titoli in Italia. Ha esperienza ed è un motivatore, non sa fare solo le cose semplici e si basa sulla qualità del gruppo. Vedo un Milan diverso da quando è qua. Non puoi mai pensare che si farà una cosa senza preparare, noi dobbiamo essere attenti a fare qualcosa in più sotto ogni punti di vista. Dovremo anche saper soffrire ed essere dominanti senza perdere equilibrio. Bisognerà anche sporcare le giocate e fare qualche fallo in più".

Lautaro come sta in questo momento? Cosa può offrire Inter-Milan come spettacolo?
"Il calcio italiano è sempre affascinante e bello perchè è quello più difficile da affrontare. All'estero forse c'è più spensieratezza ma non vuol dire che la Serie A ha qualcosa in meno, è solo una sensazione. Qui si parla spesso della fase difensiva e dei gol subiti e forse all'estero su questo non ci si sofferma più di tanto. Però è bello è complicato. Tutti la preparano al meglio la partita. Lautaro ha sempre quell'esperienza e cazzimma per capire dove si deve mettere. Porta anche la pressione con cattiveria e intensità. Per me è un attaccante completo a livello internazionale. Ha fatto tanti gol ed è completo, può migliorare anche lui e siamo felici di averlo anche come capitano e attaccante".

Il derby di Milano è anche tradizione, lei non ha optato per il ritiro. Come nasce questa idea?
"Il ritiro non mi garantisce una vittoria (ride ndr). Non è il ritiro che mi crea dal punto di vista emotivo una certa tranquillità. La mia è una scelta per dare più tempo libero con le famiglie visto che giochiamo molto e abbiamo un campionato affollato. Poi io parlo anche della responsabilità dei ragazzi e del gruppo che a casa riposano come se fossero in ritiro. La mia scelta non vuol dire che io abbia ragione. Sicuramente non voglio dare comfrot alla mia coscienza. Io sono a posto così, devo creare confort mentale ai ragazzi".

Cos'è mancato nei derby non vinti?
"Non vado ad aprire certe ferite (ride ndr). Sappiamo qual è il nostro percorso. Quando abbiamo questa consapevolezza abbiamo più certezze e il passato non mi interessa. A me interessa quello che siamo oggi, si tratta sempre di piccole cose che poi possono cambiare la partita. Bisogna portare in campo passione e determinazione. Sono importanti anche sorriso e semplicità. Non devono dimenticare da dove sono partiti, non serve pressione eccessiva. Voglio gente che si diverte per portare avanti le proprie ambizioni".

Dopo il derby c'è l'Atletico, questo è il periodo in cui vuole ottenere più risposte dalla squadra?
"Il calcio è talmente bastardo che cambia da una giornata all'altra. Bisogna pensare una partiuta alla volta e si perdono energie e poi divento triste e poco sereno".

Come sta Thuram?
"Sta bene e da quando è rientrato non ha più saltato un allenamento. Non è andato in Nazionale e gli ha fatto bene fare qualche allenamento in più per recuperare la condizione".

Come stanno quelli che sono stati in Nazionale?
"Stanno tutti bene tranne Denzel che ha avuto il problema alla caviglia. Purtroppo lui non ci sarà".

Pensa che il nostro calcio non si pensi tanto a divertirsi?
"Il divertimento è sempre positivo e responsabilizza. Bisogna godersi anche le piccole cose. L'ansia mostra sempre lo scenario peggiore e non va ascoltata perchè è bugiarda. Non ti fa esprimere quello che è il tuo valore reale. Il calcio italiano ha margini di miglioramento ed è meraviglioso perchè è molto competitivo. Dall'estero capiscono che non è facile giocare. Proviamo anche ad aggiungere qualcosa in più. All'estero anche il giornalismo sportivo è solo un lavoro per timbrare il cartellino. Voi siete passionali e potete anche sorridere un po' di più, senza pensare a gol subiti o spareggi. Il calcio è sempre la parte più bella di tutto questo paese".

14.28 - termina la conferenza stampa

Articoli correlati
Bologna primo se vince a Udine. Ed è l'occasione da non mancare per Benja Dominguez... Bologna primo se vince a Udine. Ed è l'occasione da non mancare per Benja Dominguez
Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in... Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Altre notizie Serie A
Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna" Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"
Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma Live TMWVerona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma
Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"... Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"
Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per... Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per Turati
Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di... Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di gennaio
Inter, Chivu: "Il Milan ha giocatori letali. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà"... Live TMWInter, Chivu: "Il Milan ha giocatori letali. Thuram sta bene, Dumfries non ci sarà"
Como, Van der Brempt stamani parzialmente in gruppo. In tre ancora a parte TMWComo, Van der Brempt stamani parzialmente in gruppo. In tre ancora a parte
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Neres-Lang, Palladino con Lookman
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.2 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.3 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
Immagine top news n.4 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.5 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.6 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.7 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per Turati
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine news Serie A n.6 Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Reggiana, le formazioni ufficiali: Novakovich risponde al tandem Abiuso-Finotto
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Empoli, le formazioni ufficiali: irpini come da previsione. In avanti con Biasci-Tutino
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Palermo, le formazioni ufficiali: da un lato Debenedetti, dall'altro Pohjanpalo
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"
Immagine news Serie B n.5 Il campionato di Serie B torna sulla Rai: da stasera al via 'Serie B al 90'' su Rai Sport
Immagine news Serie B n.6 Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Immagine news Serie C n.3 Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.6 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…