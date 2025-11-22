Udinese-Bologna, le formazioni ufficiali: in porta tra i rossoblù torna Ravaglia. C'è Dominguez
Alle ore 15:00 inizia ufficialmente la 12^ giornata di Serie A, con due partite. Una delle due è Udinese-Bologna, che consentirebbe in caso di successo alla squadra emiliana di agganciare il primo posto momentaneo nella classifica.
I due allenatori hanno reso note le loro scelte di formazione. Cominciando dai padroni di casa, confermata la presenza di Okoye in porta, sulla fascia destra a Zanoli viene preferito Ehizibue. A centrocampo presente Karlstrom nonostante il rientro tardivo dalla nazionale, davanti rientra Davis a far coppia con Zaniolo. Per quanto riguarda la compagine ospite, in porta rientra il secondo Ravaglia al posto dell'infortunato Skorupski, dopo la bella parentesi vissuta dal giovane Pessina contro il Napoli. In difesa trovano posto Casale e De Silvestri, con Lucumi tenuto a riposo, fuori anche Ferguson a centrocampo. In avanti, visti i tanti infortuni, occasione a sinistra per l'argentino Dominguez. Agisce da nove Castro.
Di seguito le formazioni ufficiali.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueyé, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Piotrowski, Zemura, Miller, Zanoli, Modesto.
Allenatore: Kosta Runjaic.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro.
A disposizione: Pessina, Happonen, Bernardeschi, Ferguson, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, Vitik, Sulemana.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Lo Cicero - Zezza
IV ufficiale: Chiffi
VAR: Camplone
AVAR: Serra