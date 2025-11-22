Ufficiale Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, la panchina della Pergolettese era a forte rischio, e stamani abbiamo parlato dell'esonero di mister Giacomo Curioni, che era già stato comunicato al tecnico stesso: ora arriva anche l'ufficialità. Con la nota che infatti riportiamo di seguito, il club lombardo ha comunicato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore, per il quale è stata fatale la sconfitta nello scontro diretto con la Pro Patria, giunta al culmine di un momento decisamente molto negativo:

"L’U.S. PERGOLETTESE comunica di aver sollevato l’allenatore Giacomo Curioni dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra prendendo questa decisione con l’intento di portare una scossa a tutto l’ambiente. La società lo ringrazia per la professionalità e per la dedizione encomiabile dimostrata in questi anni insieme e gli augura le migliori soddisfazioni nel prosieguo della sua carriera sportiva".

Quinto esonero, quindi, nel Girone A di Serie C, dove militano i lombardi. Di seguito, il punto sulle panchine: