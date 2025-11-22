Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, la panchina della Pergolettese era a forte rischio, e stamani abbiamo parlato dell'esonero di mister Giacomo Curioni, che era già stato comunicato al tecnico stesso: ora arriva anche l'ufficialità. Con la nota che infatti riportiamo di seguito, il club lombardo ha comunicato di aver sollevato dall'incarico l'allenatore, per il quale è stata fatale la sconfitta nello scontro diretto con la Pro Patria, giunta al culmine di un momento decisamente molto negativo:
"L’U.S. PERGOLETTESE comunica di aver sollevato l’allenatore Giacomo Curioni dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra prendendo questa decisione con l’intento di portare una scossa a tutto l’ambiente. La società lo ringrazia per la professionalità e per la dedizione encomiabile dimostrata in questi anni insieme e gli augura le migliori soddisfazioni nel prosieguo della sua carriera sportiva".
Quinto esonero, quindi, nel Girone A di Serie C, dove militano i lombardi. Di seguito, il punto sulle panchine:
GIRONE A
Albinoleffe: Giovanni LOPEZ (confermato)
Alcione: Giovanni CUSATIS (confermato)
Arzignano Valchiampo: Giuseppe BIANCHINI (confermato) -> esonerato il 04/11 -> dal 04/11 Daniele DI DONATO
Cittadella: Manuel IORI (nuovo)
Dolomiti Bellunesi: Nicola ZANINI (confermato) -> esonerato il 06/10 -> dal 7/10 Andrea BONATTI
Giana Erminio: Vinicio ESPINAL (nuovo)
Inter U23: Stefano VECCHI (nuovo)
Lecco: Federico VALENTE (confermato)
Lumezzane: Massimo PACI (confermato) -> esonerato il 16/09 -> dal 16/09 Emanuele TROISE
Novara: Andrea ZANCHETTI (nuovo)
Ospitaletto: Andrea QUARESMINI (confermato)
Pergolettese: Giacomo CURIONI (confermato) -> esonerato il 22/11
Pro Patria: Leandro GRECO (nuovo)
Pro Vercelli: Michele SANTONI (nuovo)
Union Brescia: Aimo DIANA (confermato)
Renate: Luciano FOSCHI (confermato)
Trento: Luca TABBIANI (confermato)
Triestina: Geppino Marino (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 24/10 Attilio TESSER
Vicenza: Fabio GALLO (nuovo)
Virtus Verona: Gigi FRESCO (confermato)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.