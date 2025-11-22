Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"

Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Andrea Piras
Oggi alle 11:49Serie C
Andrea Piras

Intervenuto alla vigilia del derby contro la Casertana, il difensore del Sorrento Kurt Shaw ha parlato del cambio di allenatore "Il cambio di allenatore logicamente deve responsabilizzarci ulteriormente. Siamo felici di avere finalmente i nostri tifosi a Potenza, la loro spinta ci darà gli stimoli giusti per affrontare un derby difficile. Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione".

SERIE C, 15ª GIORNATA
GIRONE A
Pro Patria-Pergolettese 3-1
14' e 82' rig. Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP),

Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Lumezzane
Ore 14:30 - Por Vercelli-Alcione Milano
Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Trento-Inter U23
Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza
Ore 14:30 - Novara-Renate
Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto
Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13**, Lumezzane 13, Pro Patria 12**, Virtus Verona 11, Triestina -9

* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Bra-Pontedera 2-0
9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Sabato 22 novembre
Ore 17:30 - Pianese-Forlì
Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio
Ore 20:30 - Carpi-Rimini
Domenica 23 novembre
Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo
Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso
Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Livorno-Torres
Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 17 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Crotone 2-0
61' Gambale, 67' Cretella

Sabato 22 novembre
Ore 14:30 - Giugliano-Casarano
Ore 14:30 - Siracusa-Team Altamura
Ore 14:30 - Sorrento-Casertana
Ore 14:30 - Trapani-Foggia
Ore 17:30 - Monopoli-Picerno
Domenica 23 novembre
Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23
Ore 14:30 - Catania-Latina
Ore 14:30 - Cosenza-Benevento
Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Classifica - Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21**, Casarano 21, Casertana 19*, Audace Cerignola 19**, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Cavese 16, Giugliano 15, Team Altamura 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Foggia 11, Picerno 10

* una partita in meno
** una partita in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Sorrento, colpo maltese per la difesa: arriva il nazionale Kurt Shaw dall'Hibernians... Sorrento, colpo maltese per la difesa: arriva il nazionale Kurt Shaw dall'Hibernians
ESCLUSIVA TMW - Kurt Shaw: "Malta è paragonabile a un club di metà classifica di... ESCLUSIVA TMW - Kurt Shaw: "Malta è paragonabile a un club di metà classifica di Serie B"
Altre notizie Serie C
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese UfficialeAdesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"... Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo... Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"
Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non... Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"
Carpi, Cassani pensa al Rimini: "In questo campionato tutti i punti sono oro" Carpi, Cassani pensa al Rimini: "In questo campionato tutti i punti sono oro"
Crotone, Longo: "Ci è mancata la continuità e la reazione dopo il loro vantaggio"... Crotone, Longo: "Ci è mancata la continuità e la reazione dopo il loro vantaggio"
Carpi, Cassini: "Il Rimini gioca sempre con grande intensità, stiamo pronti all'impatto"... Carpi, Cassini: "Il Rimini gioca sempre con grande intensità, stiamo pronti all'impatto"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Neres-Lang, Palladino con Lookman
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.1 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.2 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.3 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
Immagine top news n.4 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.5 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.6 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.7 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Abbiamo lavorato con qualità. Guaita deve aggiungere valore"
Immagine news Serie A n.2 Gli 80 migliori talenti al mondo per Sportweek: Yildiz 10°, Pio Esposito dopo Camarda
Immagine news Serie A n.3 Roma, domani c'è la Cremonese: a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news Serie A n.4 Ganz sul derby: "Lautaro e Leao divertono, Gimenez e Nkunku si sbloccheranno"
Immagine news Serie A n.5 Allegri introduce il derby, Buffon fa un appello. A Parma c'è un nuovo portiere: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Lecce, ecco l'esito degli esami per Pierret: lesione muscolare di basso grado
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il campionato di Serie B torna sulla Rai: da stasera al via 'Serie B al 90'' su Rai Sport
Immagine news Serie B n.2 Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare
Immagine news Serie B n.3 Mantova, l'ex Brignani: "Non mi aspettavo l'addio di Botturi ma bene la conferma di Possanzini"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, continua la 13ª giornata con cinque match. Grande attesa per il ritorno del Papu
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bari-Frosinone: destini incrociati. I ciociari mai corsari al San Nicola
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Venezia: torna un grande classico in Veneto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Immagine news Serie C n.2 Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"
Immagine news Serie C n.5 Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"
Immagine news Serie C n.6 Carpi, Cassani pensa al Rimini: "In questo campionato tutti i punti sono oro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.5 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…