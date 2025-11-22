Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"

Intervenuto alla vigilia del derby contro la Casertana, il difensore del Sorrento Kurt Shaw ha parlato del cambio di allenatore "Il cambio di allenatore logicamente deve responsabilizzarci ulteriormente. Siamo felici di avere finalmente i nostri tifosi a Potenza, la loro spinta ci darà gli stimoli giusti per affrontare un derby difficile. Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione".

SERIE C, 15ª GIORNATA

GIRONE A

Pro Patria-Pergolettese 3-1

14' e 82' rig. Mastroianni (PP), 59' Corti (P), 68' Di Munno (PP),

Sabato 22 novembre

Ore 14:30 - AlbinoLeffe-Lumezzane

Ore 14:30 - Por Vercelli-Alcione Milano

Ore 17:30 - Arignano Valchiampo-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Virtus Verona-Triestina

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Trento-Inter U23

Ore 14:30 - Union Brescia-Vicenza

Ore 14:30 - Novara-Renate

Ore 17:30 - Giana Erminio-Ospitaletto

Ore 20:30 - Lecco-Cittadella

Classifica - Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13**, Lumezzane 13, Pro Patria 12**, Virtus Verona 11, Triestina -9

* una partita in meno

** una partita in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Bra-Pontedera 2-0

9' De Biase, 90'+1 Dimatteo

Sabato 22 novembre

Ore 17:30 - Pianese-Forlì

Ore 17:30 - Ravenna-Gubbio

Ore 20:30 - Carpi-Rimini

Domenica 23 novembre

Ore 14:30 - Ascoli-Arezzo

Ore 14:30 - Ternana-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Campobasso

Ore 20:30 - Sambenedettese-Pineto

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Livorno-Torres

Ore 20:30 - Perugia-Vis Pesaro

Classifica - Arezzo 35, Ravenna 34, Ascoli 31, Guidonia Montecelio 23, Pineto 22, Ternana 21, Carpi 21, Campobasso 20, Forlì 20, Vis Pesaro 20, Gubbio 18, Juventus Next Gen 17*, Pianese 17, Sambenedettese 16, Pontedera 15, Livorno 11, Bra 10, Perugia 9, Torres 8, Rimini -2

* una partita in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 17 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Crotone 2-0

61' Gambale, 67' Cretella

Sabato 22 novembre

Ore 14:30 - Giugliano-Casarano

Ore 14:30 - Siracusa-Team Altamura

Ore 14:30 - Sorrento-Casertana

Ore 14:30 - Trapani-Foggia

Ore 17:30 - Monopoli-Picerno

Domenica 23 novembre

Ore 12:30 - Cavese-Atalanta U23

Ore 14:30 - Catania-Latina

Ore 14:30 - Cosenza-Benevento

Ore 17:30 - Salernitana-Potenza

Classifica - Salernitana 30, Benevento 29, Catania 28, Cosenza 26, Monopoli 22, Crotone 21**, Casarano 21, Casertana 19*, Audace Cerignola 19**, Potenza 19, Atalanta U23 17*, Trapani 17, Cavese 16, Giugliano 15, Team Altamura 15, Latina 14, Sorrento 13, Siracusa 12, Foggia 11, Picerno 10

* una partita in meno

** una partita in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva