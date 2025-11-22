Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"

Dopo la sconfitta contro il Bra, il tecnico del Pontedera Leonardo Menichini ha commentato: "È stata una brutta partita. Abbiamo avuto il torto di andare in svantaggio, poi in pratica non si è più giocato. Nel secondo tempo il tempo di gioco effettivo è stato bassissimo, una partita 'sporca' continuamente spezzettata e culminata nel pallone buttato in campo dalla panchina avversaria prima del secondo gol. Questo, sinceramente, non è stato un bello spot per il calcio.

È stato un gesto di non lealtà sportiva. Da parte nostra non abbiamo giocato all'altezza delle nostre possibilità. Una volta sotto è diventato difficile recuperare, poi c'è stato l'episodio del rigore sbagliato ma non colpevolizzo nessuno perché i rigori li sbaglia chi li tira. Dobbiamo essere più furbi, più scaltri, capire che la categoria è questa e non si può subire gol dopo dieci minuti. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo al Carpi. Dobbiamo cancellare questa sconfitta e ripartire. Resta l'amarezza per un risultato che a mio avviso non è giusto".