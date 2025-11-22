Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare
Scenderà in campo questo pomeriggio, alle ore 15:00, la Virtus Entella, che tra le mura amiche dello stadio 'Comunale-Enrico Sannazzari' riceverà la visita dell'ostico Palermo, con il match presentato sui canali social dei liguri nella solita geniale maniera che contraddistingue il reparto comunicazioni del club di Chiavari. Al netto di ciò, non sono stati ancora resi noti i convocati da mister Andrea Chiappella, ma di sicuro non ci sarà Antonio Boccadamo, alle prese con un risentimento muscolare.
Questa la nota diffusa dalla società:
"La Virtus Entella comunica che il giocatore Antonio Boccadamo non sarà convocato per la partita con il Palermo a causa di un piccolo risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".
A proposito del match, riportiamo anche quello che è il post Instagram della Virtus Entella:
