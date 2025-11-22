Virtus Entella-Palermo, le formazioni ufficiali: da un lato Debenedetti, dall'altro Pohjanpalo

Si è alzato ieri sera il sipario sulla 13ª giornata del campionato di Serie B, che stavolta non si concluderà nella serata di domenica, ma di lunedì: ad aprire le danze, la sfida del 'Ceravolo' che ha visto uno scoppiettante pareggio tra Catanzaro e Pescara.

Il sabato cadetto, invece, prenderà il via alle ore 15:00, con i primi tre match di giornata, tra i quali figura anche lo scontro tra Virtus Entella e Palermo: Debenedetti da un lato, Pohjanpalo dall'altro, i due terminali offensivi che avranno il compito di scardinare le difese avversarie.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritello, Marconi; Bariti, Benali, Karic, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti. All.: Chiappella

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Diakité, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Vasic, Blin, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.

Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:

SERIE B, 13ª GIORNATA

Già giocata

Catanzaro-Pescara 3-3

10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)

Sabato 22 novembre

Ore 15:00 - Avellino-Empoli

Ore 15:00 - Carrarese-Reggiana

Ore 15:00 - Virtus Entella-Palermo

Ore 17:15 - Padova-Venezia

Ore 19:30 - Bari-Frosinone

Domenica 23 novembre

Ore 15:00 - Mantova-Spezia

Ore 15:00 - Modena-Sudtirol

Ore 17:15 - Monza-Cesena

Lunedì 24 novembre

Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia

CLASSIFICA

Monza 26

Modena 25

Cesena 23

Frosinone 22

Venezia 19

Palermo 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Catanzaro 16**

Reggiana 16

Carrarese 15

Empoli 14

Padova 14

Virtus Entella 14

Bari 13*

Südtirol 12

Mantova 11

Pescara 9**

Spezia 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più