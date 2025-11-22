Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"

"La sosta non ci ha dato fastidio, abbiamo chiuso un piccolo ciclo riuscendo a scavalcare il Modena, un po' di riposo è servito: ora c'è da ripartire, dimostrando ancora di più che vogliamo mantenere le prime posizioni. Da domani al 26 dicembre abbiamo tre scontri diretti e altre gare ostiche contro Juve Stabia, Carrarese e Sudtirol, un altro mini ciclo nel quale dovremmo stare almeno in seconda posizione": nella conferenza stampa che anticipa il match contro il Cesena, esordisce così il tecnico del Monza Paolo Bianco.

Che parla poi dell'avversario: "Il Cesena sta facendo benissimo, ha solo tre punti meno di noi, è la squadra che sta andando fortissimo esattamente come noi. Vogliamo giocare per vincere e staccarli, ma sarà una gara complica, anche se bellissima da vedere. Vi dico una cosa: Sinner e Alcazar, i due famosi tennisti, sono l'esempio di cosa significhi essere primi, in mezzo a tanti altri ottimi tennisti. La mentalità fa la differenza, e noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio. Il risultato domani non sarà importante, ma fondamentale".

Nota invece alla rosa: "Petagna sta meglio, davanti però ne abbiamo tanti e io devo mettere in campo quelli che mi danno più garanzie. Non avremo poi Galazzi per una tendinite e Brorsson a seguito di una piccola operazione di appendicite, e non ci sarà neppure Forson. Mancherà Keita per squalifica, mentre Antov è tornato, anche se non è a disposizione".

Sta facendo poi rumore la storia tra Armando Izzo e Raffaella Fico, che stanno aspettando anche un bambino, ma quando al tecnico viene chiesto un parere in merito, è magistrale la risposta di Bianco, che evidenzia l'importanza di differenziare gli aspetti della vita: "Per quanto riguarda la storia tra Armando Izzo e la sua nuova compagna, a me non interessa, son cose private loro. Mi interessa solo che Izzo continui a volare sul campo esattamente come sta facendo adesso".