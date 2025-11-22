Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"

Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 13:49Serie B
Claudia Marrone

"La sosta non ci ha dato fastidio, abbiamo chiuso un piccolo ciclo riuscendo a scavalcare il Modena, un po' di riposo è servito: ora c'è da ripartire, dimostrando ancora di più che vogliamo mantenere le prime posizioni. Da domani al 26 dicembre abbiamo tre scontri diretti e altre gare ostiche contro Juve Stabia, Carrarese e Sudtirol, un altro mini ciclo nel quale dovremmo stare almeno in seconda posizione": nella conferenza stampa che anticipa il match contro il Cesena, esordisce così il tecnico del Monza Paolo Bianco.

Che parla poi dell'avversario: "Il Cesena sta facendo benissimo, ha solo tre punti meno di noi, è la squadra che sta andando fortissimo esattamente come noi. Vogliamo giocare per vincere e staccarli, ma sarà una gara complica, anche se bellissima da vedere. Vi dico una cosa: Sinner e Alcazar, i due famosi tennisti, sono l'esempio di cosa significhi essere primi, in mezzo a tanti altri ottimi tennisti. La mentalità fa la differenza, e noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio. Il risultato domani non sarà importante, ma fondamentale".

Nota invece alla rosa: "Petagna sta meglio, davanti però ne abbiamo tanti e io devo mettere in campo quelli che mi danno più garanzie. Non avremo poi Galazzi per una tendinite e Brorsson a seguito di una piccola operazione di appendicite, e non ci sarà neppure Forson. Mancherà Keita per squalifica, mentre Antov è tornato, anche se non è a disposizione".

Sta facendo poi rumore la storia tra Armando Izzo e Raffaella Fico, che stanno aspettando anche un bambino, ma quando al tecnico viene chiesto un parere in merito, è magistrale la risposta di Bianco, che evidenzia l'importanza di differenziare gli aspetti della vita: "Per quanto riguarda la storia tra Armando Izzo e la sua nuova compagna, a me non interessa, son cose private loro. Mi interessa solo che Izzo continui a volare sul campo esattamente come sta facendo adesso".

Articoli correlati
Paolo Bianco: "Non avrei mai voluto lasciare l'Ucraina, un giorno ci tornerò" Paolo Bianco: "Non avrei mai voluto lasciare l'Ucraina, un giorno ci tornerò"
Monza, Bianco: "Tra vecchia e nuova proprietà sono stato scelto due volte" Monza, Bianco: "Tra vecchia e nuova proprietà sono stato scelto due volte"
Da una sosta all’altra: quando un mese cambia tutto. Il Monza si gode adesso il primato... Da una sosta all’altra: quando un mese cambia tutto. Il Monza si gode adesso il primato
Altre notizie Serie B
Carrarese-Reggiana, le formazioni ufficiali: Novakovich risponde al tandem Abiuso-Finotto... Carrarese-Reggiana, le formazioni ufficiali: Novakovich risponde al tandem Abiuso-Finotto
Avellino-Empoli, le formazioni ufficiali: irpini come da previsione. In avanti con... Avellino-Empoli, le formazioni ufficiali: irpini come da previsione. In avanti con Biasci-Tutino
Virtus Entella-Palermo, le formazioni ufficiali: da un lato Debenedetti, dall'altro... Virtus Entella-Palermo, le formazioni ufficiali: da un lato Debenedetti, dall'altro Pohjanpalo
Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"... Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"
Il campionato di Serie B torna sulla Rai: da stasera al via 'Serie B al 90'' su Rai... Il campionato di Serie B torna sulla Rai: da stasera al via 'Serie B al 90'' su Rai Sport
Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare... Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare
Mantova, l'ex Brignani: "Non mi aspettavo l'addio di Botturi ma bene la conferma... Mantova, l'ex Brignani: "Non mi aspettavo l'addio di Botturi ma bene la conferma di Possanzini"
Serie B, continua la 13ª giornata con cinque match. Grande attesa per il ritorno... Serie B, continua la 13ª giornata con cinque match. Grande attesa per il ritorno del Papu
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni: dubbi per Spalletti, chance per Openda
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Torino-Como, le probabili formazioni: Addai invece si candida per un posto dal 1'
4 Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: ballottaggio Neres-Lang, Palladino con Lookman
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.1 L'appello di Buffon: "Basta stupidi giochi al massacro. Cerchiamo di voler più bene all’Italia"
Immagine top news n.2 Il talento spagnolo a una cifra da occasione: Mendoza, il no al Como e l'interesse Juve
Immagine top news n.3 Inter, vigilia del derby ad Appiano. Ballottaggio a centrocampo per Chivu
Immagine top news n.4 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.5 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.6 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.7 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.2 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.3 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Okoye: "Ricordo il mio esordio in Serie A, proprio contro il Bologna"
Immagine news Serie A n.2 Verona, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa in vista del Parma
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini annuncia un forfait: "Hermoso ha un fastidio, domani non ci sarà"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, un altro giocatore entra in infermeria: trauma al braccio sinistro per Turati
Immagine news Serie A n.5 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine news Serie A n.6 Pellegrini, la Roma non parla ancora di rinnovo. La situazione per il mercato di gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Reggiana, le formazioni ufficiali: Novakovich risponde al tandem Abiuso-Finotto
Immagine news Serie B n.2 Avellino-Empoli, le formazioni ufficiali: irpini come da previsione. In avanti con Biasci-Tutino
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Palermo, le formazioni ufficiali: da un lato Debenedetti, dall'altro Pohjanpalo
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Cesena forte, ma noi dobbiamo essere i Sinner e Alcaraz del calcio"
Immagine news Serie B n.5 Il campionato di Serie B torna sulla Rai: da stasera al via 'Serie B al 90'' su Rai Sport
Immagine news Serie B n.6 Entella, oggi c'è il Palermo. Non ci sarà Boccadamo: vittima di un risentimento muscolare
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Ravenna cala il colpo a centrocampo. Raggiunto l'accordo con l'ex Cagliari Viola
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Pergolettese. Esonerato Curioni
Immagine news Serie C n.3 Adesso arriva la conferma. Mister Curioni è stato esonerato dalla Pergolettese
Immagine news Serie C n.4 Sorrento, Shaw: "Dobbiamo rimetterci tutti in gioco e formire una grande prestazione"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, il ds Bolis ammette: "Periodo negativo, il più brutto degli ultimo anni"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, Menichini: "Pallone gettato in campo dalla panchina del Bra, gesto non bello"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, il programma della 7ª: tanti scontri diretti in programma. Spicca Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.6 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…