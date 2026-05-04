"Gli interisti sanno che è il momento dei miei occhiali": Thuram festeggia così

L'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria del 21° scudetto da parte dei nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni:

I tuoi occhiali ormai sono diventati il simbolo della vittoria?

"Sì, sì, alla vittoria del 20° scudettto ho visto tutta la gente andare in giro con gli stessi miei occhiali, speriamo che per questo scudetto ci sia la stessa moda. Se me li metto ora? No, li hanno già visti in campo, tutti gli interisti sanno che ora è il tempo degli occhiali".

La seconda stella è stato un traguardo importante, ma questo nasce dalla fatica: per questo ve lo godete di più?

"Sì, il 20° era speciale, ma anche il 21° lo è dopo quello che è successo l'anno scorso. Abbiamo sofferto, abbiamo visto gli altri vincere, ci ha dato rabbia e fame per vincere questo".

Sei emerso nel momento più importante, quando Lautaro si è fatto male. Hai sentito un senso di responsabilità?

"No, no, tutti i giocatori che sono all'Inter devono sentire questa responsabilità di voler aiutare il gruppo. Una volta tocca a me, un'altra tocca ad altri. I giocatori dell'Inter hanno tutti questa responsabilità perché giocano per l'Inter".

Ci racconti qualcosa di Chivu?

"Ci ha dato la fiducia, il coraggio di affrontare le battaglie, ci ha fatto capire che giocare per l'Inter era una responsabilità che lui conosce benissimo. Ci ha dato quel senso di responsabilità per scendere in campo e far vedere che l'Inter è una grande squadra".

Questa questione che sollevava sul fatto di dover sorridere vi ha dato qualcosa emotivamente?

"Sì, forse ad altri giocatori: a me penso non ci fosse bisogno di dirmi di sorridere (ride, n.d.r.). Ma è vero che ha portato questa gioia nel gruppo".