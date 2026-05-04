Thuram ironico: "Big match? Ci sarà un premio per chi li vince... Tanta cattiveria contro l'Inter"

Una diretta Instagram tra risate, festeggiamenti e sassolini che volano fuori dalle scarpe. È quella che sta portando avanti Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, anche con la partecipazione di diversi giovani tifosi nerazzurri e follower dell’attaccante francese. Che, a inizio live, si è andato lasciare a qualche considerazione ironica sulle difficoltà stagionali negli scontri ad alta quota: “Ce l'hanno con noi. Non vinciamo i big match, siamo vecchi... evidentemente c'è un premio per chi vince solo i big match".

Ironico il commento di Hakan Calhanoglu, anche lui in live: “Bla bla bla". Poi Thuram ha commentato il tricolore conquistato ieri nella gara con il Parma: "Sono veramente contento di aver vinto questo scudetto. I giornalisti fanno il loro lavoro, parlo di persone nelle altre tifoserie. Quest'anno c'è stata tanta cattiveria fuori dal mondo Inter, mi ha fatto male al cuore, c'è tanta gente che non vuole bene all'Inter.

Capisco se tifi altre squadre, se da avversario ci fischi, ma certa cattiveria proprio no, vogliono vederci morire, ci odiano. Perché mi scrivono: devi morire? Noi semplicemente facciamo il nostro lavoro, andiamo in campo per fare il nostro meglio".