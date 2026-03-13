Gol all'Atalanta e al Napoli, Denis lancia Hojlund: "È l'attaccante del futuro. Conte? Spero resti"

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce, con l'obiettivo principale di consolidare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Conte recupera pian piano diversi giocatori importanti, con Anguissa e De Bruyne su tutti che si sono rivisti in campo dopo tanto tempo nell'ultima gara.

Nel corso dell'intervista rilasciata a NapoliMagazine l'ex attaccante azzurro, German Denis, ha sottolineato come i tanti stop subiti dalla squadra abbiano inciso in questa stagione: "Ai blocchi di partenza il Napoli aveva una rosa completa. E' stata una stagione sfortunata per i tanti infortuni. Molti calciatori sono rimasti fermi ai box per tanti mesi e questo fattore ha inciso tantissimo".

Sul futuro di Conte a Napoli poi, ha aggiunto; "Se resterà a lungo al Napoli? Mi auguro che Conte possa rimanere ancora a lungo a Napoli, per continuare il suo progetto e raggiungere nuovi obiettivi. Penso che possa lavoare bene e con serenità". Poi su Rasmus Hojlund, che come lui ha giocato sia all'Atalanta che con il Napoli: "Lo conosco molto bene, l'ho seguito all'Atalanta sia in partita che in allenamento e nelle amichevoli. E' un attaccante completo, può rappresentare l'attaccante del futuro del Napoli, perchè ha tutte le qualità necessarie per far bene e può dare ancora tanto agli azzurri".