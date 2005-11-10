Il gol di Anguissa, il miracolo di Gollini e il palo di Cristante: che bel Napoli-Roma, 1-0 al 45'

Il Napoli chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo della sfida contro la Roma al Maradona. A decidere fin qui il match è una prodezza di Frank Anguissa, che al 27' sorprende Gollini con una spettacolare rovesciata sugli sviluppi di un calcio di punizione. La squadra di Massimiliano Allegri si fa preferire per aggressività e intensità, costruendo diverse opportunità e impedendo a lungo alla Roma di sviluppare con continuità la propria manovra. Nel finale, però, la formazione di Gasperini cresce e sfiora il pareggio: dopo una grande parata di Gollini su Olivera, Cristante colpisce il palo di testa al 44'.

Napoli subito aggressivo, poi sale la Roma

La partita si accende immediatamente, con Rafa Marin ammonito già al 3' per un duro intervento su Wesley. Soulé prova a rispondere al 7' con un sinistro fuori misura, mentre dall'altra parte il Napoli comincia a trovare spazi. Al 12' Di Lorenzo arriva sul fondo e mette al centro un pallone molto pericoloso: Rensch interviene in extremis, la sfera carambola sul petto di Lang e termina di poco fuori. Due minuti dopo McTominay impegna centralmente Gollini al volo, quindi Lang conclude sul fondo dal limite. La Roma cresce intorno al 20': Cristante trova soltanto l'esterno della rete, mentre Malen prima viene murato da Anguissa e poi, servito splendidamente da Soulé al 24', calcia centralmente trovando la risposta di Meret.

La magia di Anguissa e un finale senza respiro

Al 25' Lang mette un altro pallone velenoso in area senza trovare la deviazione di Hojlund o Olivera, poi arriva l'episodio che sblocca il match. Dopo un fallo di Cristante su De Bruyne, Politano batte la punizione dalla sinistra, De Roon respinge corto e Anguissa inventa una rovesciata dalla traiettoria imprendibile per Gollini: 1-0 al 27'. Il Napoli insiste e al 34' il portiere romanista deve uscire fuori area per fermare De Bruyne lanciato da Lang, evitando poi anche l'intervento di Hojlund. La Roma reagisce con Hermoso, deviato in corner, ma al 40' è Hojlund a sprecare di testa una buona opportunità. Gli ultimi minuti sono frenetici: Meret controlla il tentativo di Cristante, Gollini compie un grande intervento sulla zampata ravvicinata di Olivera e, al 44', Cristante svetta su un calcio piazzato trovando il palo che salva il Napoli prima dell'intervallo. Poi arriva il duplice fischio dell'arbitro.