Parma, Romero e il paragone con Lautaro: "Lui è un top player, io devo solo lavorare"

L'attaccante del Parma David Romero ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida contro la Lazio:

Con Gilardino due sconfitte su due, come sta la squadra?

"Sono contento nonostante le sconfitte, tutto il gruppo sta giocando in fiducia da quando è arrivato Gilardino. I due gol mi stanno aiutando e voglio continuare così".

Cosa avete provato di diverso in attacco?

"Lavorando settimana dopo settimana miglioreremo, il mister ci chiede di attaccare in tutti i modi, sul primo, sul secondo palo e pure negli spazi".

Il paragone con Lautaro Martinez?

"Lui è un crack, un top player, manca tantissimo per arrivare al suo livello ma sto lavorando forte".