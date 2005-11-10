Parma, Romero e il paragone con Lautaro: "Lui è un top player, io devo solo lavorare"
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Simone Bernabei
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Oggi alle 20:32Serie A
autore Simone Bernabei
24.10.2026 20:32Serie A
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L'attaccante del Parma David Romero ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida contro la Lazio:
Con Gilardino due sconfitte su due, come sta la squadra?
"Sono contento nonostante le sconfitte, tutto il gruppo sta giocando in fiducia da quando è arrivato Gilardino. I due gol mi stanno aiutando e voglio continuare così".
Cosa avete provato di diverso in attacco?
"Lavorando settimana dopo settimana miglioreremo, il mister ci chiede di attaccare in tutti i modi, sul primo, sul secondo palo e pure negli spazi".
Il paragone con Lautaro Martinez?
"Lui è un crack, un top player, manca tantissimo per arrivare al suo livello ma sto lavorando forte".
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