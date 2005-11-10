La 'cura Palladino' dà i suoi frutti: seconda vittoria per il Bologna, che a Cagliari fa 0-2

Seconda vittoria in stagione, ancora in trasferta, per il Bologna, che alla Unipol Domus Arena batte il Cagliari 0-2. Succede tutto nella ripresa, con la reti ti Casale e Bernardeschi che condannano la formazione di Pisacane al secondo ko consecutivo.

Nel primo tempo regna la noia

Il primo tempo si conclude senza vere occasioni, né da una parte né dall'altra. Il primo squillo è per i padroni si casa e arriva al 26': Adopo pesca in area con un bel lancio Mendy, che prova una girata al volo impossibile e la palla termina a lato della porta difesa da Skorupski. La formazione di Palladino risponde al 30' con Odgaard che ci prova con il destro da posizione defilata e Caprile devia in calcio d'angolo. Cinque minuti più tardi ancora un tentativo per gli ospiti direttamente da punizione: calcia Bernardeschi ma la sfera è facile preda di Caprile.

Casale torna al gol dopo tre anni

La ripresa si apre con una sostituzione per i padroni di casa: fuori Winks per problemi alla schiena, dentro Gagliardini. Senza il suo regista, si sfilaccia la manovra dei sardi e il Bologna prende in mano il pallino del gioco sbloccando la gara al 58'. Corner perfetto battuto da Miranda, con Casale che prende il tempo a tutti con un inserimento al bacio e batte Caprile da pochi passi. Per il centrale di difesa si tratta di un ritorno al gol dopo tre anni dall'ultima volta, un Lazio-Fiorentina del 29 gennaio 2023.

Bernardeschi la chiude su rigore

Neanche il gol incassato scuote il Cagliari, anzi, è il Bologna ad aumentare il proprio ritmo e a cercare con insistenza il raddoppio che arriva all'80'. Federico Bernardeschi calcia dal limite e trova la netta respinta con un braccio di Juan Rodriguez. L'arbitro indica il discetto su cui si presenta lo stesso numero 10 degli emiliani che spiazza Caprile e realizza lo 0-2 finale. Con questo successo il Bologna scavalca il Monza e aggancia il Sassuolo a 8 punti; il Cagliari resta ottavo a 13 punti.