Cherubini: "Gilardino tirerà fuori le qualità del Parma. Difficile commentare 3-0"

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro la Lazio: "Affrontiamo una squadra in condizione particolare, sarà difficile. La formazione è equilibrata, Delprato ha già giocato in quel ruolo, non siamo particolarmente difensivi".

Che cosa deve cambiare maggiormente?

"Il lavoro è cambiato un po' durante la settimana, anche fisicamente. Le due partite hanno evidenziato quelli che sono dei problemi, che stiamo cercando di risolvere. Non è facile commentare due ko per 3-0, ci aggrappiamo alle cose positive, la squadra ha qualità, Gilardino saprà tirarle fuori".

Come vi siete spiegati l'approccio negativo?

"Ci ha condizionato, ha compromesso il fatto che siamo stati in campo proponendo cose interessanti. Ci aspettiamo un approccio diverso, non riscontriamo problemi particolari, l'andamento è frutto di alcuni episodi negativi".