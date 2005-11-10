Pineto, Bruno: "Le vittorie fanno piacere, ma siamo ancora lontani da quello che voglio"

Alessandro Bruno, tecnico del Pineto, ha commentato così la vittoria contro il Gubbio: "Abbiamo ottenuto due vittorie ma ancora siamo lontani da quello che voglio e che mi aspetto dalla squadra. Le vittorie fanno piacere ma dobbiamo crescere in alcuni fondamentali e il tempo a disposizione è poco. I risultati ci danno serenità, oggi mi è piaciuta la voglia di non prendere gol ma c'è ancora tanto da lavorare e dobbiamo diventare più famelici nel chiudere le partite".

Prosegue: "In campo c'è anche l'avversario, il Gubbio voleva rientrare in partita e ha un organico di qualità. Noi abbiamo fatto bene nel primo tempo, nella ripresa siamo stati meno lucidi e brillanti nell'attaccare gli spazi. Ci siamo difesi in maniera egregia, alla fine Tonti non ha fatto neanche una parata. Stiamo subendo poco e dobbiamo continuare a fare la fase difensiva con questa cattiveria".

In chiusura: "In alcune situazioni sono stato io a chiedere alla squadra di non accompagnare l'azione con tanti effettivi, perché il Gubbio ha giocatori di gamba e poteva metterci in difficoltà nelle transizioni negative. La squadra è molto brava ad interpretare le gare e questa è una grande qualità".