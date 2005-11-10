Roma, Gasperini: "Aver giocato così contro questo Napoli è una bella iniezione per noi"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il 3-3 nella sfida contro il Napoli valevole per l’8^ giornata di Serie A.

Grande combattività e voglia di non mollare mai: soddisfatto della gara?

"Assolutamente, a parte la prima mezzora in cui il Napoli era superiore. Già nel finale del primo tempo abbiamo fatto bene e il secondo è stata una gara molto bella, forte e con diverse occasioni. Avevamo la sensazione di poter vincere, il terzo gol ci poteva distruggere e invece siamo stati bravi a rimontare".

La forza caratteriale non è sfociata in frenesia.

"Assolutamente, sono stati bravi in questo. Abbiamo mantenuto, ruoli, posizioni e il nostro modo di giocare. I gol sono stati di qualità, arrivavamo bene con i nostri giocatori e anche con i subentrati. Soulé, sia nel primo tempo che nel secondo, ha giocato veramente una grande partita come altri. Stiamo bene, con il morale alto e anche questa partita è andata bene così".

Pareggio come contro Inter e Como: quale la soddisfa di più?

"Sono diversi, ma in tutte e tre le partite abbiamo avuto la sensazione di essere molto competitivi. Con l'Inter abbiamo iniziato alla grande, col Como abbiamo dovuto giocare in dieci e oggi, anche considerato il valore del Napoli odierno, aver giocato così da un certo punto in poi è stata una bella iniezione per noi".

A chi accosterebbe Balerdi?

"Quando lui e De Roon sono arrivati, ho avuto la sensazione di aver preso due leader. Il loro apporto è stato straordinario, non ci hanno messo molto tempo a inserirsi. Balerdi conosce il calcio e ha un'energia straordinaria: grande rinforzo per noi".

Balerdi ha fatto doppietta al Napoli, come fece Caldara.

"Il Napoli è sempre stata una squadra di grande riferimento, se sei competitivo col Napoli puoi avere forza e fiducia per giocartela con grandi squadre".

Allegri a fine gara era nervoso.

"Spero non con me, non l'ho buttato fuori io".