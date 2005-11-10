Lazio, Noslin: "Felici e carichi per questa partita, bisogna mettere in campo tutto"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:34Serie A
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24.10.2026 20:34Serie A
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Tijjani Noslin, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro il Parma: "Dobbiamo andare avanti così continuando a lavorare come abbiamo fatto in queste settimane. Siamo felici e carichi per questa partita, bisogna mettere in campo tutto".
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