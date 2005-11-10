Serie C, i risultati finali dei match delle 14.30: Spezia stoppato, pari per il Sorrento

Sono terminate le partite di Serie C, iniziate alle 14.30 e valide per l'11ª giornata. Si ferma lo Spezia, che non va oltre l'1-1 contro il Latina. Nel Girone B, vittorie per Sambenedettese e Campobasso contro Livorno e Atalanta U23. Nel Girone C, dove la Scafatese ha la meglio di misura sul Barletta, il Sorrento non approfitta dei mezzi passi falsi di Bari e Potenza visto che contro l'Inter U23 arriva sol un 1-1. Da segnalare, infine, l'affermazione del Treviso contro la Dolomiti Bellunesi. Di seguito il quadro completo del turno per i due raggruppamenti:

SERIE C - 11ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 24 ottobre

Treviso-Dolomiti Bellunesi 2-1

32' Brigati (T), 67' Lewis (D), 87' Romeo (T)

Ore 17.30 - Alcione-Carpi

Ore 17.30 - Union Brescia-Cittadella

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30 - Renate-AlbinoLeffe

Ore 12.30 - Trento-Juventus Next Gen

Ore 15.00 - Desenzano-Giana Erminio

Ore 17.30 - Arzignano Valchiampo-Novara

Ore 17.30 - Lecco-Folgore Caratese

Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane

Ore 17.30 - Pro Vercelli-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 27, Trento 20, Union Brescia 19, Treviso 19*, Ospitaletto 18, Arzignano Valchiampo 17, Alcione 15, Pergolettese 14, Lecco 13, Albinoleffe 13, Desenzano 13, Lumezzane 12, Novara 10, Juventus Next Gen 10, Dolomiti Bellunesi 10*, Pro Vercelli 9, Carpi 9, Giana Erminio 8, Folgore Caratese 6, Renate 4

* una partita in più

GIRONE B

Ostiamare-Vado 1-2

54' Di Munno (V), 68' Wade (O), 85' Ferro (V)

Perugia-Pescara 1-2

1' Carriero (Per), 47' e 51' rig Merola (Pes)

Pineto-Gubbio 1-0

23' Pellegrino

Sabato 24 ottobre

Atalanta U23-Campobasso 1-2

23' De Nipoti (A), 36' Bifulco (C), 58' Coccia

Sambenedettese-Livorno 2-1

8' Stabile (S), 12' Nicoli (S), 51' Gabbiani (L)

Spezia-Latina 1-1

15' Mateju (S), 42' Plescia (L)

Ore 17.30 - Vis Pesaro-Ravenna

Domenica 25 ottobre

Ore 14.30 - Forlì-Pianese

Ore 14.30 - Grosseto-Reggiana

Ore 14.30 - Torres-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 29**, Ravenna 20, Grosseto 19, Pescara 18**, Reggiana 17, Guidonia Montecelio 16, Livorno 16**, Perugia 16**, Vado 15**, Torres 15, Campobasso 15**, Latina 14**, Pineto 14**, Atalanta U23 12, Forlì 11, Sambenedettese 10**, Ostiamare 9**, Pianese 8, Gubbio 7**, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

** una gara in più

GIRONE C

Altamura-Potenza 2-2

4' Rosafio (A), 22' rig. Castorani (P), 60' Mogentale (A), 83' Petrungaro (P)

Casertana-Bari 1-1

47' Manconi (C9, 67' Gomez (B)

Sabato 24 ottobre

Inter U23-Sorrento 1-1

71' Starita (S), 84' Zuberek (I)

Scafatese-Barletta 1-0

23' Brunet

Ore 17.30 - Savoia-Cosenza

Domenica 25 ottobre

Ore 12.30 - Monopoli-Audace Cerignola

Ore 14.30 - Foggia-Cavese

Ore 15.00 - Catania-Giugliano (diretta Rai 2)

Lunedì 26 ottobre

Ore 20.30 - Crotone-Casarano

Ore 20.30 - Picerno-Salernitana

Classifica: Potenza 26**, Bari 21**, Sorrento 20**, Audace Cerignola 17, Scafatese 17, Casertana 17**, Catania 16, Cavese 15, Monopoli 15, Salernitana 14, Inter U23 14, Picerno 12, Altamura 12**, Barletta 11**, Casarano 11, Foggia 11, Savoia 10, Giugliano 10, Cosenza 5, Crotone 1°

** una gara in più

° penalizzazione di 6 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva