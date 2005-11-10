Un gol ogni 37 minuti. Il Gallo è tornato a cantare: con un Belotti così, Modena può sognare

Il Gallo ha cantato due volte e il Modena si è preso il derby contro il Cesena. Nel 3-0 rifilato ai romagnoli dalla squadra di Galloppa c'è la firma di Andrea Belotti, autore di una doppietta. L'attaccante, campione d'Europa con l'Italia nel 2021, ha avuto un impatto straordinario con la nuova maglia: da quando è arrivato a Modena ha segnato cinque reti in altrettante presenze. L'unica gara in cui è rimasto a secco è stata quella contro il Südtirol, mentre nelle successive quattro partite è sempre andato a segno.

Una rete ogni 37 minuti: il Gallo punta la vetta dei marcatori

Con Belotti in campo, il Modena ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, arrivata contro la Carrarese. I numeri dell'attaccante sono impressionanti: in appena 185 minuti complessivi con la maglia dei canarini ha realizzato cinque gol, con una media di una rete ogni 37 minuti. Il Gallo è così a una sola lunghezza dalla vetta della classifica marcatori, occupata dal duo Shpendi-Mosquera.

Modena terzo in classifica: sognare è lecito

Grazie al successo nel derby, il Modena sale al terzo posto con 16 punti, alle spalle del Mantova, secondo a quota 17. In testa c'è il Palermo con 19 punti, ma con una partita ancora da disputare. La classifica resta corta e la stagione è ancora lunga, ma con un Belotti così incisivo i Canarini possono guardare al futuro con ambizione e continuare a sognare in grande.