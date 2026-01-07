Gol annullato, anzi no: Dimarco porta avanti l'Inter a Parma al 42'
L'Inter passa in vantaggio a Parma al 42'. Tocco di Pio Esposito, è lesto Dimarco a fiondarsi sul pallone ed a battere Corvi, con il pallone che si infila sul primo palo. Inizialmente la rete era stata annullata per fuorigioco, che però non c'era: il VAR è intervenuto in soccorso di Colombo.
