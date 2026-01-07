Inter, Dimarco: "Sbagliamo troppi gol, adesso pensiamo a domenica"
Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita con il premio di Man of the Match in mano, l’ex Parma Federico Dimarco ha parlato del match vinto dall’Inter al Tardini per 2-0. Queste le sue parole.
Una partita che si poteva chiudere un po’ prima:
“Come tutte le partite abbiamo tantissime occasioni che non riusciamo a chiudere. Oggi era difficile, adesso pensiamo a domenica”
Questo gruppo è molto unito no?
“E’ molto semplice, si sente parlare tanto in giro. Poteva vincere di più, si, ma si è ricompattata alla grande, siamo un gruppo vero e unito e si esulta tutti insieme”.
Sei il difensore con più gol e assist nei top cinque campionati europei:
“Speriamo di continuare così, non so neanche a quanto sono”.
