TMW Golden Boy, premiato anche Jota. La moglie: "Voglio che sia ricordato come uomo perbene"

Momento toccante alla cerimonia del Golden Boy 2025 di Tuttosport, che si sta svolgendo questa sera al Salone dell'auto di Torino, quando è stato simbolicamente premiato Diogo Jota come Golden Player Man dell'anno. A ritirare il premio del calciatore ex Liverpool, scomparso lo scorso 3 luglio assieme al fratello Andre Siva Jota in un incidente stradale, è salita sul palco la moglie Rute Cardoso.

"Grazie per aver pensato a Diogo. Ha ricevuto l’affetto di tutto il mondo del calcio. È stato incredibile", le parole della vedova, che poi ha aggiunto: "Mi farebbe piacere che Diogo fosse ricordato come uomo e persona perbene, che sapeva stare al mondo".

Alla fine del discorso il pubblico si è lasciato andare ad una lunga standing ovation e alla donna è stato consegnato il premio, come mostrano le immagini in calce all'articolo raccolta dalla redazione di TuttoMercatoWeb.