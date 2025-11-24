Rooney sul Liverpool: "La morte di Jota ha avuto un impatto ma non giustifica certe cose"

Il Liverpool sta vivendo uno dei momenti più difficili degli ultimi anni: sei sconfitte nelle ultime sette giornate hanno fatto precipitare i campioni in carica all’11º posto della Premier League. Una crisi profonda che sta facendo discutere ex avversari e osservatori, tra cui Wayne Rooney.

L’ex fuoriclasse del Manchester United ritiene che la tragedia che ha colpito Diogo Jota e suo fratello André Silva abbia inevitabilmente avuto un impatto emotivo sulla squadra, ma avverte che questo non può diventare "una scusa per non lottare o evitare contrasti". Rooney, intervenuto nel podcast The Wayne Rooney Show, ha sottolineato che Mohamed Salah "non sta aiutando difensivamente" e che ciò può trasmettere un messaggio sbagliato a chi parte dalla panchina. "Se un giocatore simbolo non corre, quale segnale arriva agli altri?", ha domandato l’ex numero 10 dei Three Lions. Pur riconoscendo che il gruppo è scosso da quanto accaduto a Jota, insiste: "Deve avere un effetto, certo, ma non giustifica la mancanza di aggressività".

Arne Slot, finito sotto esame dopo il tracollo recente, ha ribadito che non userà mai la tragedia di Jota come alibi. La dirigenza, intanto, riflette sul futuro del tecnico olandese, campione d’Inghilterra la scorsa stagione ma ora in piena tempesta. Secondo Rooney, però, i tifosi dovrebbero "continuare a sostenere l’allenatore" e non evocare continuamente il nome di Jürgen Klopp, il cui fantasma aleggia su Anfield. Con 18 punti in 12 giornate, il Liverpool è già a 11 lunghezze dall’Arsenal capolista. Per i Reds, la strada verso la riconquista della Premier è diventata improvvisamente in salita.