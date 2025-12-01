TMW Golden Player Man a Diogo Jota, Massimo Mauro: "Scelta doverosa, era un ragazzo straordinario"

Massimo Mauro ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy che si sta tenendo a Torino

Sulla fondazione Vialli&Mauro…

"Il 19 gennaio faremo una festa per Gianluca Vialli, perché Gianluca non si commemora, si festeggia. Abbiamo chiesto ad attori e cantanti di esibirsi con una performance in suo onore".

La dedica del premio a Diogo Jota…

“Scelta doverosa, perché è stato un evento che ha colpito tutto il Mondo. Era un grande giocatore, un ragazzo straordinario. Le testimonianze che ci sono state testimoniano la grandezza dell’uomo e a noi è sembrato giusto fare questo”.