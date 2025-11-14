Mauro: "Yildiz non è ancora il campione di cui la Juve ha bisogno. Lui capitano? Un errore"

Il rinnovo di Kenan Yildiz è sempre più complicato e Massimo Mauro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua opinione in merito, delineando così la situazione del turco: "È il giocatore più importante che ha la Juventus: insieme a Thuram e Cambiaso, quello su cui puntare. Il problema è che non è ancora diventato il fuoriclasse, il campione di cui la Juventus ha bisogno. Non c'è il clima giusto perché si prenda carico delle sorti di una squadra così importante".

Tante responsabilità da subito per un ragazzo che è solo del 2005: "Forse non ha le caratteristiche da leader: può essere un grande numero due, ma ci vuole un numero uno accanto. Del Piero all'inizio ha giocato con Vialli, Ravanelli, Baggio. Servirebbe... La maglia numero 10 non è stato un errore. La fascia di capitano, secondo me, lo è stato. Perché lui non ha le caratteristiche per fare il capitano".

Per Mauro ci sono alcuni aspetti da non sottovalutare: "Intanto spero che inizi a fare le interviste in italiano, poi per essere capitano devi essere un riferimento per il club, i compagni e i tifosi. Si troverebbe benissimo al Manchester City o al Real Madrid, dove le responsabilità sono suddivise tra 5 o 6 giocatori. Sarà ambito, però anche rinnovare sarebbe un risultato per lui. Non un punto d'arrivo, però".