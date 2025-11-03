Massimo Mauro non ha dubbi: "Al Milan oggi c'è un ambiente adeguato per vincere"

Presente negli studi di Pressing nel post-partita di Milan-Roma, l'ex calciatore Massimo Mauro ha detto la sua sul successo dei rossoneri di Allegri e la corsa scudetto. Queste le sue dichiarazioni:

"Si è vista una grande Roma nella prima mezz'ora, ma in quella mezz'ora si doveva capire che il contropiede di Leao poteva essere letale. La Roma non ha saputo farlo. Devo dire che sono due squadre con due grandi allenatori: la Roma è stata fantastica nella prima mezz'ora, così come è stato fantastico il Milan a risolvere i problemi nel secondo tempo. È evidente che durante l'intervallo Allegri ha detto le cose giuste ai suoi giocatori. Al Milan mancavano giocatori importanti. Ho sentito Maignan e Leao che nelle interviste hanno parlato di gruppo, del pubblico, di affiatamento e che le loro prestazioni contano solo se vince la squadra. Secondo me c'è un ambiente che sembra adeguato a vincere".

L'analisi di mister Massimiliano Allegri

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo contro la Roma vinto per 1-0 e valido per la 10^ giornata di Serie A: "I primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio, tecnicamente abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare sotto una grande pressione loro. Una volta andati in vantaggio, ci siamo disposti anche meglio in fase difensiva e nel secondo siamo tornati in campo molto bene: abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare e non ci siamo riusciti. Abbiamo poi difeso discretamente bene, loro occasioni pulite non ne hanno avute".