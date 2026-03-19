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Genoa, domani arriva l'Udinese: De Rossi presenterà la sfida in conferenza stampa
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10.55 - Due successi di fila per il Genoa. I rossoblù, dopo il 2-1 contro la Roma, hanno espugnato il "Bentegodi" di Verona imponendosi sull'Hellas per 2-0. La squadra di Daniele De Rossi non vuole fermarsi e domani arriverà l'Udinese per cercare il tris davanti al pubblico amico. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico rossoblù interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.
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