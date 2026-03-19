Giroud torna sui campi di Premier: "Con il Milan a Stamford Bridge fu emozionante"

Stasera al Villa Park l'ex attaccante del Milan, Olivier Giroud, tornerà a calcare un campo di calcio inglese: alle 21 c'è Aston Villa-Lille. Il centravanti francese ha giocato a lungo respirando l'aria della Premier League, avendo giocato con le maglie di Arsenal e Chelsea per nove stagioni totali (e con 144 gol all'attivo).

Prima del match Giroud ha ricordato in conferenza stampa: "Sono stato molto fortunato perché nella mia seconda partita di campionato con l'Arsenal, ad Anfield, mi hanno cantato "Hey Jude" dei Beatles. Ed è stato allora che ho capito quanto il pubblico inglese amasse il calcio. Sapevano come accogliere i giocatori anche se non avevo ancora segnato per il club. Volevi solo ripagarli sul campo. Ho lasciato molti amici con cui sono ancora in contatto oggi. Per me, rimane un'esperienza indimenticabile".

Nel corso della sua carriera, Olivier Giroud ha segnato il maggior numero di gol contro l'Aston Villa, ben 10: "Qualche anno fa ho avuto l'opportunità di tornare a Stamford Bridge con il Milan. È stata un'esperienza molto emozionante. Inoltre, era in un club in cui avevo già giocato. Ora, all'Aston Villa, ho anche dei bei ricordi. È sempre speciale tornare qui in Inghilterra, in un Paese che vive, mangia e respira calcio... è davvero emozionante", ha spiegato.

Sul pubblico di Villa Park, Giroud ha spiegato: "Nella maggior parte dei club inglesi, i tifosi sono molto competenti. Reagiscono molto a tutto ciò che accade in campo, ai contrasti difensivi, ai cambi di gioco... Vivono la partita al massimo. In genere non ci sono settori separati come in Francia, ma quando cantano, lo fanno tutti insieme. C'è sempre una grande atmosfera. È calcio puro. È uno stadio fantastico con, a mio parere, uno dei migliori campi in Inghilterra. Non ci saranno scuse se ci saranno tocchi imprecisi".