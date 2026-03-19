Pisa, Moreo: "Proveremo il miracolo salvezza. Difficilissimo, ma le speranze ci sono"

Stefano Moreo, attaccante del Pisa che ha trovato il suo primo gol alla Cetilar Arena nella sfida contro il Cagliari di domenica scorsa, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. Queste le sue parole, a cominciare dalle sei reti in questo campionato che lo rendono uno dei 10 calciatori con più gol fatti con la maglia del Pisa in Serie A: "Entrare nella top 10 fa piacere, un sacco. Essendo il mio primo anno in Serie A non mi sarei mai aspettato di fare tutti questi gol. Sono contento anche se so che non hanno contribuito molto a livello di punti alla squadra ma spero di farne altrettanti e portare il Pisa alla salvezza".

Lei è tra i migliori attaccanti per gol realizzati in Serie A in questa stagione.

"Sono al primo anno e fa strano. Escono tante statistiche ma al momento non le guardo. Penso solo alla squadra e a fare il possibile per mantenere la categoria".

Qual è il suo vero ruolo?

"Li ho fatti quasi tutti. Rientro nella categoria degli attaccanti ma negli anni mi sono adattato molto. Questa caratteristica aiuta molto sia me che la squadra".

I suoi primi mesi a Pisa non sono stati facili, ma adesso è un punto di riferimento.

"Sì, i primi mesi sono stati non proprio felicissimi, la piazza si aspettava molto da me visto che il Pisa mi cercava da tempo. Passati quei sei mesi sono però andato sempre in crescendo e adesso spero di continuare a fare sempre meglio".

I vecchi stanno aiutando tanto in questa stagione.

"Sì, la vecchia guardia sta dando una grossa mano. In molti non ci davano per giocatori da Serie A ma stiamo dimostrando di poterci stare. Abbiamo fatto pochi punti ma gente così può dare una mano anche ai più giovani, che possono imparare da noi".

Come vanno vissute le ultime nove giornate?

"Mancano nove partite ma adesso dobbiamo pensare solo al Como. Poi guarderemo a quella dopo. Sicuramente proveremo nel miracolo, è difficilissimo ma le speranze ci sono. Se ripartiamo dall'ultima gara giocata possiamo mettere in difficoltà tutti. Faremo di tutto per portare a casa più punti possibili".