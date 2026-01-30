Goretzka ha deciso: no all'Atletico, resta al Bayern fino a giugno. Andrà via da svincolato

Il futuro di Leon Goretzka sembra ormai delineato. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il centrocampista tedesco è orientato a rifiutare l’offerta dell’Atletico Madrid e a rimanere al Bayern Monaco fino al termine della stagione, salvo sviluppi clamorosi nelle prossime ore.

Nella giornata di ieri si sono svolti nuovi contatti tra le parti. Il club spagnolo spingeva per un trasferimento immediato e Goretzka aveva inizialmente preso in considerazione l’ipotesi di un addio già nella finestra invernale. Anche il Bayern, dal canto suo, si era mostrato disponibile a dare il via libera all’operazione. Un’uscita anticipata avrebbe infatti permesso ai bavaresi di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi, con un risparmio stimato tra i sei e i sette milioni di euro lordi di stipendio residuo, esclusi eventuali bonus.

Il nodo principale è stato però di natura economica. L’Atletico Madrid era disposto a spingersi fino a una cifra massima di cinque milioni di euro per il cartellino, valutazione ritenuta poco convincente dal contesto complessivo dell’operazione. A quel punto, Goretzka ha maturato la decisione di restare a Monaco, con l’obiettivo di chiudere la stagione nel migliore dei modi e rimandare ogni scelta al termine del campionato. Il contratto del centrocampista con il Bayern scadrà a fine stagione e, allo stato attuale, la tendenza è chiara: non ci sarà un rinnovo. L’idea del giocatore è quella di aprire un nuovo capitolo della propria carriera in estate. In questo scenario, l’Atlético rimane una pista concreta anche per il mercato estivo, ma la concorrenza non manca: tra i club interessati figurano anche il Milan, l'Inter, la Juventus e altre squadre di primo piano pronte a inserirsi nella corsa al nazionale tedesco.