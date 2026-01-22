Grandi manovre Lazio: se parte Romagnoli, si va su Ranieri e Diogo Leite

Continuano le grandi manovre in casa Lazio, considerando che in questa sessione di mercato i biancocelesti hanno già salutato Castellanos e Guendouzi e a breve dovrebbero fare lo stesso con Tavares. In caso di cessione di Romagnoli, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e sta già valutando un paio di nomi per rimpiazzarlo: idee Diogo Leite (Unión Berlino) e Luca Ranieri (Fiorentina): il primo è un nome piuttosto conosciuto, visto che diverse squadre di Serie A lo hanno inseguito con poco successo fino a questo momento, mentre il secondo vive un momento difficile in viola e potrebbe aver voglia di cambiare aria.

Al passo d’addio il portiere Mandas, in procinto di accasarsi al Bournemouth per una cifra tra i 17 e i 20 in prestito oneroso con diritto di riscatto, anche se i dirigenti laziali vorrebbero inserire nell’accordo delle condizioni affinché l’affare possa diventare a titolo definitivo. Per rimpiazzarlo piace Filip Stankovic del Venezia, scrive oggi Tuttosport.

Tra coloro che appaiono destinati a lasciare Formello ci sono anche Gigot, Tavares, Hysaj e Dia, per i quali la Lazio è al lavoro per trovare una soluzione; mentre Pedro e Vecino sono destinati a restare fino a giugno, quando saluteranno a parametro zero.