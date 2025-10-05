Gudmundsson bocciato e sostituito nell'intervallo, Pioli: "Certo che mi aspetto di più da lui"

Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga con la Roma, si è soffermato anche su alcuni singoli che hanno deluso le aspettative, a partire da Gudmundsson (sostituito a inizio ripresa): "Certo che mi aspetto di più, deve lavorare con più qualità e personalità. Detto questo non posso concentrarmi su un singolo: deve migliorare il livello collettivo nei 90 minuti", le sue dichiarazioni.

Il tecnico gigliato ha parlato anche del tandem Kean-Piccoli in attacco, concentrandosi in particolare su Moise: "Sicuramente si trova meglio da solo ma non credo che sia una cosa determinante. Oggi la Roma gli ha concesso tanti uno contro uno".

Leggi qui tutte le parole di mister Pioli in conferenza stampa!