Gudmundsson bocciato e sostituito nell'intervallo, Pioli: "Certo che mi aspetto di più da lui"
Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga con la Roma, si è soffermato anche su alcuni singoli che hanno deluso le aspettative, a partire da Gudmundsson (sostituito a inizio ripresa): "Certo che mi aspetto di più, deve lavorare con più qualità e personalità. Detto questo non posso concentrarmi su un singolo: deve migliorare il livello collettivo nei 90 minuti", le sue dichiarazioni.
Il tecnico gigliato ha parlato anche del tandem Kean-Piccoli in attacco, concentrandosi in particolare su Moise: "Sicuramente si trova meglio da solo ma non credo che sia una cosa determinante. Oggi la Roma gli ha concesso tanti uno contro uno".
