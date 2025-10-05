Live TMW Fiorentina, Pioli: "Lontani dalla Roma in classifica ma per me non c'è questa differenza"

Allo stadio Artemio Franchi, al termine della vittoria per 2-1 della Roma contro la Fiorentina nella sesta giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto il tecnico dei viola Stefano Pioli. Il tecnico parmigiano ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

La gara di oggi è un po' lo specchio del momento.

"Mi aspettavo un risultato diverso perché abbiamo creato tanto contro la miglior difesa d'Europa. Lo avevo detto che avevano vinto quasi tutte le partite di misure, perché loro sono cinici e noi dovevamo esserlo altrettanto. Invece sul gol gli abbiamo lasciato quel metro in più che fa la differenza. Non possiamo attaccarci alla sfortuna. È un momento brutto e la classifica anche ma per me non siamo così lontani dalla Roma. Io ho visto una sconfitta meritata solo con il Napoli, il resto sono state sconfitte episodiche. Io ai ragazzi oggi non posso dire niente: abbiamo tirato, creato e difeso anche bene".

È preoccupato?

"Sono preoccupato per i risultati e per la poca attenzione ai dettagli, ma oggi la squadra ha giocato e lottato. Mi sarei preoccupato se vedessi i miei ragazzi timorosi, che si lasciano andare. Oggi abbiamo giocato anche meglio della Roma, si vede che dovremmo fare qualcosa di diverso".

Sperava in qualcosa di più da Gudmundsson?

"Certo che mi aspetto di più, deve lavorare con più qualità e personalità. Detto questo non posso concentrarmi su un singolo: deve migliorare il livello collettino nei 90 minuti".

Kean può giocare con Piccoli?

"Sicuramente si trova meglio da solo ma non credo che sia una cosa determinante, ma lo sviluppo dell'azione. Oggi la Roma gli ha concesso tanti uno contro uno"