Gudmundsson su rigore risponde a Ostigard: Genoa e Fiorentina al riposo sull'1-1

Si è conclusa la prima frazione di gara allo stadio "Ferraris" di Marassi con Genoa e Fiorentina che vanno negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Dopo una prima fase di studio, i padroni di casa passano in vantaggio con un calcio di punizione perfetto di Martin per la testa di Ostigard che prende il tempo in area di rigore e con un colpo di testa preciso supera De Gea. La risposta viola non tarda ad arrivare con Piccoli che sfiora il pallone in area con Leali che devia in corner.

La risposta di Gudmundsson arriva su calcio di rigore

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Colombo tocca il pallone con il braccio. Per il direttore di gara Guida non ci sono dubbi: calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Gudmundsson che non sbaglia, segna l’1-1 e non esulta. La squadra di Vanoli prende coraggio e attacca con Fortini che premia l’inserimento di Mandragora ma la sua conclusione viene bloccata da Leali. La prima frazione di gara si conclude con un colpo di testa di Marcandalli da posizione ravvicinata, e sempre su calcio da fermo, ma la sua incornata è centrale e De Gea neutralizza.

