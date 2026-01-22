Hazard, dal campo al... vino: l'ex calciatore belga entra nel progetto The Wine of The Champions

A 35 anni Eden Hazard si gode la pensione calcistica ma guarda già a nuove sfide, stavolta fuori dal campo. L’ex stella di Real Madrid e Premier League entrerà infatti, a partire dal prossimo mese, nel prestigioso progetto "The Wine of The Champions" in Puglia, un’iniziativa che unisce grandi nomi del calcio internazionale al mondo del vino.

L’invito è arrivato da Fabio Cordella, imprenditore e direttore sportivo con esperienze anche all’Union Saint-Gilloise. Hazard diventerà così parte di un progetto vitivinicolo unico, all’interno della storica azienda di famiglia Fabio Cordella Cantine, fondata nel 1911 e oggi estesa su circa 350 ettari di vigneti nel Sud Italia. Secondo diversi media italiani e belgi, tra cui Sudinfo, l’ex fantasista avrà persino una cuvée personale, realizzata con alcune delle varietà simbolo dell’azienda: Negroamaro, Primitivo, Malvasia, Susumaniello e Nero d’Avola. Una tradizione originale, quella dei vini firmati dai calciatori, che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più popolarità.

Hazard si aggiunge così a una lista già ricca di protagonisti del pallone che hanno scelto di investire nel vino, da Ronaldinho a Wesley Sneijder, passando per Marco Materazzi, Roberto Carlos, John Terry e Walter Zenga. La bottiglia targata Hazard sarà presentata ufficialmente all’inizio di febbraio in Italia ed è già molto attesa dagli appassionati e dai collezionisti.