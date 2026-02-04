Hazard regala un sogno ai giovani del Nardò. La visita in Salento ha ragioni commerciali

Una giornata memorabile quella di ieri al Centro Sportivo di Lequile, dove i giovani calciatori del Nardò hanno avuto l’onore di incontrare Eden Hazard, uno dei giocatori più forti del XXI secolo. L’ex fuoriclasse belga, 35 anni, ha scatenato entusiasmo e gioia tra i ragazzi, pronti a scattare selfie e a farsi firmare autografi, regalando un momento di grande emozione all’intero ambiente granata.

Ex Chelsea e Real Madrid, Hazard ha avuto una carriera ricca di successi: sei candidature al Pallone d’Oro, Ligue 1 e Coupe de France con il Lilla, due Premier League, una FA Cup, una League Cup, due Europa League con il Chelsea e la Champions League 2022 con il Real Madrid. Con la nazionale belga è diventato il secondo miglior marcatore di sempre, partecipando a tre Mondiali e due Europei.

Dietro la visita, però, c’era anche una motivazione commerciale: Hazard, insieme all’imprenditore Fabio Cordella, ha presentato i vini a lui dedicati nell’ambito del progetto "The Wine of the Champions". Durante l’incontro, i giovani hanno potuto ascoltare consigli, fare domande e vivere da vicino l’energia di un campione internazionale. Il Nardò, società di Serie D, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando come momenti simili siano fondamentali per la crescita tecnica e personale dei ragazzi, lasciando un ricordo indelebile destinato a motivarli nel loro percorso sportivo.