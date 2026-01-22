Hellas, Sogliano: "Quando nel 2015 rifiutai il Milan. Giovane grande talento, Belghali forte"

Il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano, nel corso di una lunga intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha ripercorso la sua carriera rivelando anche alcuni aneddoti del passato fra cui quando, nel 2015, fu cercato dal Milan ai tempi della sua prima esperienza all'Hellas: "Con la squadra già tranquilla, mi cerca il Milan: mi vogliono Barbara Berlusconi, anzitutto, e Galliani. Che però è onestissimo: 'Io ormai mi occupo molto di mercato'. Molto orgoglioso per la stima, ma anche molto testone come sono, rispondo: 'Se devo essere più un problema che un ds, preferisco non venire'".

Tornando invece alla prima avventura in terra scaligera, precisa come il colpo più importante è stato Iturbe, "era già una bottiglia di champagne, andava tolto solo il tappo" sottolinea. Poi prosegue sottolineando come Ngonge e Noslin siano stati capolavori economici e tecnici che hanno salvato il Verona per due anni. "Certo, anche Toni che arriva qui e diventa capocannoniere..." ha chiosato il dirigente gialloblù.

E per quanto riguarda il prossimo colpo della squadra allenata da Paolo Zanetti, il direttore sportivo non ha alcun dubbio e sostiene possa essere Giovane: "E' un grande talento, ma chi mi ha sorpreso è Belghali: forte, e con personalità".