Hellas Verona, solo una volta un girone d'andata peggiore: ultimo e col tabù Bentegodi

Dopo diciannove partite – con il recupero contro il Bologna ancora da giocare – la classifica dice 13 punti per l'Hellas Verona, gli stessi del Pisa, entrambi ultimi in classifica, e racconta una stagione in affanno. Dal ritorno in Serie A del 2019, solo una volta il Verona aveva fatto peggio a metà campionato: nel 2022-23 chiuse a quota 12, poi arrivò il miracolo salvezza allo spareggio con lo Spezia. Anche nel 2023-24, con Baroni, i punti erano 14 e la permanenza venne comunque centrata.

Il confronto con l’Hellas di un anno fa, però, è impietoso: con Zanetti in panchina, dopo 19 giornate i punti erano 19. Oggi sono sei in meno, con lo stesso allenatore. Ben lontani, poi, i campionati di Juric e Tudor, quando la salvezza era già in cassaforte all’andata.

L’ennesimo tonfo al Bentegodi con la Lazio, il secondo di fila dopo lo 0-3 col Torino, conferma un limite strutturale: in casa non si vince quasi mai. Fa eccezione il 3-1 all’Atalanta del 6 dicembre. Troppo poco. In un anno e mezzo, tra Serie A e Coppa Italia, sono cinque vittorie in trenta partite interne. Per restare in A servirà una rincorsa vera: dai 13 punti attuali bisognerà farne quasi il doppio. Il lieto fine, in passato, è arrivato. Ora va inseguito ancora. A riportarlo è il Corriere di Verona.