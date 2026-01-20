TMW Hellas Verona su Obaretin, per ora l'Empoli fa muro. È di proprietà del Napoli

La Serie A bussa alla porta di Nusa Edward Obaretin (22 anni), difensore centrale di piede mancino che la scorsa estate ha lasciato il Napoli e si è trasferito in prestito all'Empoli, dove si è preso un posto in pianta stabile nella formazione titolare dei toscani tanto da aver attirato su di sé attenzioni illustri da parte delle realtà che occupano i piani superiori.

Obaretin è infatti finito nel mirino dell'Hellas Verona, alla ricerca di rinforzi in questo calciomercato di gennaio. Il difensore classe 2003, che tra poco meno di una settimana compirà 23 anni, è uno dei nomi nella short list dell'uomo mercato del club scaligero Sogliano e nei giorni scorsi i gialloblù sono andati alla carica per provare l'affondo.

Difficile però che l'Empoli accetti di privarsi di un pezzo da novanta come Obaretin a metà di una stagione sì altalenante, ma che vede i toscani a ridosso delle posizioni playoff da quando in panchina è tornato Dionisi. Fino a qui qualsiasi tipo di proposta per Obaretin è stata rifiutata dagli azzurri, che puntano a tenerlo con loro fino al termine della stagione, quando si concluderà il prestito secco dal Napoli. L'Hellas Verona potrebbe tornare alla carica, ma arrivare a Obaretin sarà difficile. Per il difensore, che nelle settimane scorse è stato accostato anche al Torino, 18 presenze e 1 gol segnato in questo primo scorcio di campionato di Serie B disputato con l'Empoli.