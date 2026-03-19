Slovacchia, i convocati di Calzona: torna dopo un anno Suslov. Altri 2 giocatori di A presenti

Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ha convocato 27 giocatori per i playoff per andare ai Mondiali che vedono la selezione sfidare in semifinale il Kosovo a Bratislava, il 26 marzo alle 20.45. La vincente sfiderà una fra Turchia e Romania il 31 marzo. Spicca il ritorno di Martin Valjent dopo due anni. Tra i giocatori di Serie A presenti troviamo Obert, Lobotka e Suslov. Quest'ultimo è un gradito ritorno dopo un anno. E in merito il ct ha dichiarato: "Ha affrontato il recupero in modo responsabile, è tornato un po' prima del previsto. Ha già giocato diverse decine di minuti in Serie A. Può essere d'aiuto, resta da vedere quanto a lungo potrà rimanere in campo".

PORTIERI: Dubravka (Burnley), Rodak (Al-Ettifaq), Takac (Slovan Bratislava)

DIFENSORI: Pekarik (Hertha), Gyomber (Al-Kholood), Vavro (Wolfsburg), Satka (Samsunspor), Valjent (Maiorca), Skriniar (Fenerbahçe), Obert (Cagliari), Mesik (Heracles), Hancko (Atlético Madrid)

CENTROCAMPISTI: Lobotka (Napoli), Hrosovsky (Viktoria Plzen), Duda (Al-Ettifaq), Benes (Kayserispor), Bero (Bochum), Rigo (Stoke City), M. Sauer (Tolosa), Suslov (Hellas Verona), Kapralik (Kiel)

ATTACCANTI: Duris (Rosenborg), Haraslin (Sparta Praga), L. Sauer (Feyenoord), Tupta (Larissa), Strelec (Middlesbrough), Mraz (Servette)