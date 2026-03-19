Con l'impresa del Bologna si completa il quadro degli ottavi di finale di Europa League
Con l'impresa del Bologna all'Olimpico si è completato il quadro degli ottavi di finale di Europa League. Di seguito tutti i risultati:
Braga - Ferencvaros 4-0 (andata 0-2)
11' e 53' R. Horta, 15' Grillitsch, 34' Martinez
Friburgo - Genk 5-1 (andata 0-1)
19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 53' Grifo (F), 57' Suzuki (F), 79' Eggestein (F)
Lione - Celta 0-2 (andata 1-1)
61' Rueda, 90' + 2 Jutgla
Midtjylland - Nottingham Forest 1-2, 1-5 dcr (andata 1-0)
41' Dominguez (N), 52' Yates (N), 69' Erlic (M)
Aston Villa - Lille 2-0 (andata 1-0)
43' McGinn, 86' Bailey
Betis - Panathinaikos 4-0 (andata 0-1)
8' Ruibal, 45' + 1 Amrabat, 53' Cucho Hernandez, 66' Antony
Porto - Stoccarda 2-0 (andata 2-1)
21' William Gomes, 72' Froholdt
Roma - Bologna 3-4 dts (andata 1-1)
22' Rowe (B), 32' Ndicka (R), 45' + 2 rig. Bernardeschi (B), 58' Castro (B), 69' rig. Malen (R), 80' Pellegrini (R), 111' Cambiaghi (B)
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