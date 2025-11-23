Hernanes: "Conte protegge sempre le sue squadre, ma sa anche quando bisogna colpire"

Intervenuto in studio a DAZN, durante la trasmissione Vamos!, Hernanes ha analizzato il 3-1 del Napoli sull’Atalanta, sottolineando la doppia faccia mostrata dalla squadra di Palladino e il peso delle scelte emotive di Antonio Conte.

“L’Atalanta deve ripartire dal secondo tempo - ha esordito l’ex centrocampista -. Nel primo è entrata un po’ sottotono, ma nella ripresa si è vista tutta la sua qualità: il gol è stato bellissimo per costruzione, passaggi, controlli, movimento e conclusione".

Per Hernanes, la reazione della Dea è il punto da cui ricominciare:

“È difficile vedere in Serie A una squadra che costruisce combinazioni così pulite e veloci come l’Atalanta nel secondo tempo. E Lookman è un giocatore davvero incredibile".

L’opinionista ha poi affrontato il tema Conte, tornato al centro del dibattito dopo le parole dure seguite al ko di Bologna:

“Conte ha sempre protetto le sue squadre. Ma quando bisogna entrare deciso e mettere i punti sulle i, lui lo fa. Ha esperienza, competenza e sensibilità per capire quando è il momento giusto di dare una scossa", ha concluso.