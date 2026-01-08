Udinese, Runjaic e l'uscita di Zaniolo: "Problemino al ginocchio, vedremo domani"

Il mister dell’Udinese Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Torino vinta per 1-2 e valevole per la 19^ giornata di Serie A.

Vittoria che mancava da 3 partite: avete giocato in modo diverso?

"Abbiamo giocato in modo diverso, come nel secondo tempo contro il Como. Grazie a questo 4-4-2, abbiamo controllato meglio il fulcro del gioco e messo più in difficoltà un Torino sempre difficile da affrontare. Vedremo se riproporremo in futuro questo sistema di gioco".

Zaniolo è uscito per un problemino al ginocchio?

"Un giocatore molto importante per l'Udinese. Il problema al ginocchio l'ha sentito ieri in allenamento, oggi abbiamo preferito toglierlo dalla partita. Vedremo domani, speriamo che sia subito disponibile. Tante difficoltà sono state dettate dalle condizioni del campo".