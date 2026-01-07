TMW
Ecco il nuovo centravanti della Lazio: Ratkov è atterrato a Fiumicino
La Lazio, proprio mentre sta per scendere in campo contro la Fiorentina, accoglie il suo ultimo colpo di mercato. In questi minuti infatti è atterrato a Roma, allo scalo di Fiumicino, il centravanti Petar Ratkov, giocatore che andrà a sostituire Taty Castellanos nello scacchiere di Maurizio Sarri.
L'attaccante classe 2003 dopo le visite mediche firmerà così il suo nuovo contratto coi biancocelesti, col presidente Claudio Lotito che per il suo cartellino ha messo in conto un investimento da 13 milioni di euro circa.
